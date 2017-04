Star- Koch Wolfgang Puck feiert in Hollywood

Die Plakette mit der Nummer 2608 wurde am Mittwoch im Beisein von US- Regisseur Brett Ratner und TV- Moderator Larry King auf dem Walk of Fame in Los Angeles enthüllt. Für den Kärntner Star- Koch ist es der allererste Stern, in der Geschichte des Walk of Fame überhaupt erst der zweite für einen Koch.

Larry King (rechts oben) hielt bei der Zeremonie eine Rede. Foto: Clara Milena Steiner

Die Auszeichnung bekam Puck in der Kategorie Fernsehen. Foto: Clara Milena Steiner

Besondere Auszeichnung für einen Koch

Sichtlich erfreut über die Ehrung sagte Puck nach der Zeremonie im Gespräch mit der "Krone": "Das ist eine ganz besondere Auszeichnung für einen Koch! Obwohl ich schon in 500 Fernsehserien und sogar in einigen Filmen dabei war, ist das etwas ganz Neues für mich. Ich bin sehr stolz darauf!" Bei der Zeremonie war auch Pucks gesamte Familie - sowohl Familienmitglieder aus den USA, als auch welche aus Österreich - anwesend.

Bei der Ehrung war die ganze Familie dabei. Foto: Clara Milena Steiner

"Das macht mich stolz!", sagte Puck nach der Verleihung zur "Krone". Foto: Clara Milena Steiner

Gemeinsame Errungenschaft

Für seinen ersten Stern auf dem Walk of Fame - die Plakete ist ab sofort direkt vor dem berühmten Hollywood & Highland Center zu bewundern - bedankte sich Wolfgang Puck bei seinen Fans. Viele von ihnen waren bei der Zeremonie dabei. "Besonderer Dank gilt aber meiner Familie - meinen Kindern, meiner Frau - und natürlich meinen fleißigen Mitarbeitern! Wenn sie in Zukunft hier vorbei gehen und den Stern sehen werden sie denken: 'Da ist der Wolfgang, mit dem arbeite ich!'", freut sich Puck. Er habe eine "unglaubliche Crew", mit der er seit vielen Jahren zusammenarbeite. Der Stern sei eine gemeinsame Errungenschaft.

Für Fans gab es kleine Köstlichkeiten aus dem hause Puck. Foto: Clara Milena Steiner