Sprinten, kuppeln & jubeln

Je näher es dem Ende der internationalen Feuerwehrbewerbe heute, Samstag, in Villach zugeht, desto spannender wird es. Am Freitag kämpften sich die 4 x 100 Meter- Staffeln bei perfekten Bewerbsbedingungen über und durch die Hindernisse auf der Tartanbahn. Die ersten Sportwettkampfsieger wurden geehrt und durften über ihre hart erkämpften Medaillen jubeln.

Ein besonderer Tag verspricht aber der Finaltag am Samstag zu werden; vor allem aus heimischer Sicht: Denn da steigen die beiden Kärntner "Olympiahoffnungen" und Titelfavoriten, nämlich die Mannschaften aus Töplitsch (10 Uhr) und Puch (9.15 Uhr) mit ein ins Wettkampfgeschehen. Bei den traditionellen Bewerben werden die Teams versuchen, den Heimvorteil auszunutzen und die starke internationale Konkurrenz hinter sich zu lassen. Ein weiterer Höhepunkt wartet auf alle beim Hakenleiter- Bewerb. "Wir erwarten am Parkhotelgelände einen Zuschaueransturm. Trotz der Tribünen wird nicht für jeden Platz sein. Deshalb wird ServusTV den Bewerb live auf eine Videowall am Rathausplatz übertragen", schildert Christian Kohlmayer, vom Villacher Stadtmarketing: "In den Wettkampfpausen im Stadion wird dann auch dort das Hakenleitersteigen übertragen."

Um 19.30 Uhr endet die Feuerwehr- Woche mit der großen Abschlusszeremonie. Das Red Bull Sky Dive- Team wird spektakulär ins Stadion segeln - und ein letztes Mal werden sich die Teilnehmer aus den 27 Nationen bei den Siegerehrungen in die Arme fallen und hoffentlich noch lange feiern.

Christian Spitzer, Kärntner Krone