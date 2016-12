Sondereinheit patrouilliert in Kärntens Städten

Nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin erhöhte die Polizei auch auf heimischen Christkindlmärkten und Einkaufsstraßen ihre Präsenz. So patrouillieren seither auch in Kärnten speziell ausgebildete Beamte der Einsatzeinheit sowie Diensthundestreifen an neuralgischen Punkten in den Bezirksstädten.