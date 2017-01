Söhne Villachs mit Hymne für VSV- Adler

Dafür hat Michael Fohn das Lied "Gezeichnet fürs Leben" von Wolfgang Ambros umgetextet. Herausgekommen ist ein Werk, das zur Hymne des traditionsreichen Eishockeyclubs werden könnte.

"Die Fanclubs von Absolut Villach und Blau- Weiß Villach haben uns bei der Produktion unterstützt", erzählt Roland Schurian.

Das Lied "Blau- Weiß: Gezeichnet fürs Leben" wird am Mittwoch beim Heimspiel gegen die Black Wings aus Linz von den Söhnen in der Stadthalle präsentiert. Schurian: "Es werden Zettel mit dem Liedtext an die Fans verteilt".