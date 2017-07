Sieben Verletzte im Tunnel

Tausende Autos rollten am Samstag in Richtung Süden, als in der Unterflurtrasse ein Lenker seinen Wagen plötzlich abbremsen musste. Die Folge war eine Karambolage mit insgesamt fünf Fahrzeugen, in denen sich 17 Insassen befanden. Sieben Reisende, unter ihnen zwei Kinder, wurden verletzt. Sie mussten nach der Erstversorgung durch Notarzt und Sanitäter des Roten Kreuzes ins LKH Villach gebracht werden. Drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abtransportiert werden. Die Autobahn war in beide Richtungen gesperrt. Es entstand während der Aufräumungsarbeiten ein bis zu 20 Kilometer langer Stau.

Die Männer der Hauptfeuerwache Villach und der Freiwilligen Feuerwehr Vassach hatten für die Kinder Stofftiere mit, um ihnen die Wartezeit zu verkürzen.