Sie darf Feiertage in Freiheit genießen

Wie jedes Jahr vor den Weihnachtsfeiertagen durften sich österreichweit zwölf Strafgefangene, elf Männer und eine Frau, über ihre vorzeitige Haftentlassung freuen. Da es formell noch keinen Bundespräsidenten gibt, wurde die Weihnachtsamnestie von den drei Nationalratspräsidenten Doris Bures, Karlheinz Kopf und Norbert Hofer durchgeführt.

Und die einzige Frau, für welche sich die Gefängnistüren früher als erwartet geöffnet haben, ist eine Kärntnerin: "Die Spittalerin saß ihre Strafe in der Justizanstalt Klagenfurt ab. Sie konnte so wie alle anderen Begnadigten am 19. Dezember nach Hause", weiß der Leiter der JA Klagenfurt, Harald Streicher.

Um überhaupt in den Genuss einer Begnadigung kommen zu können, muss die ausgefasste Freiheitsstrafe weniger als fünf Jahre betragen und mindestens ein Drittel muss davon bereits abgesessen sein. "Der Strafrest überdies nicht mehr als 18 Monate betragen", so Streicher weiter.