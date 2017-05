Segel- Ass Vadlau muss auf Partnersuche gehen

Außer einer Medaille bei den Olympischen Spielen in Rio im Vorjahr haben die Segel- Asse Lara Vadlau und Jolanta Ogar alles gewonnen: Je zwei Triumphe bei Welt- und Europameisterschaften, dazu auch zweimal den Gesamtweltcup geholt. Doch nach den ganzen Querelen mit dem österreichischen Verband ist der 35- jährigen Ogar die Lust aufs Segeln vergangen - bei der EM ab Samstag vor Monaco tritt sie für den polnischen Verband ein letztes Mal an, dann wird sie ihre Karriere beenden. "Wir beide haben eine sehr erfolgreiche Zeit hinter uns und haben mit Ausnahme der Olympischen Spiele alles gewonnen, was es zu gewinnen gab", meint Vadlau zur Trennung.

Für die Maria Rainerin geht es jetzt auf Partnersuche - in den nächsten Wochen stehen mehrere Tests mit potenziellen Kandidaten an. Darunter wird die 23- Jährige auch einen Abstecher in die gemischte Nacra 17- Klasse wagen. Auch in der angestammten 470er- Klasse wird Vadlau mit einer erfolgreichen österreichischen Sportlerin testen, die Quereinsteigerin aus einer anderen Sportart ist: "Nach den Testtagen werde ich entscheiden, wie die konkreten Pläne für Olympia in Tokio 2020 aussehen sollen." Für die Europameisterschaften vor Monaco ab 6. Mai muss Vadlau hingegen passen.