Rüsten gegen große Dauer- Hitze

35 Grad - und es wird noch heißer: Die Sahara- Hitze hat das Land in dieser Woche fest im Griff. Jetzt müssen erste Vorkehrungen getroffen werden. Am Montag wurde der Hitzeschutzplan des Landes aktiviert, Krankenhäuser und mobile Pflegedienste stellen sich auf mögliche Probleme ein. Auch Energieversorger müssen reagieren und haben in Voraussicht große Mengen Strom zugekauft.