Rad während Fahrt verloren

"Aufgrund der geringen Geschwindigkeit ist es dem Lenker gelungen, den Pkw mit drei Rädern nach rund 30 Metern zum Stillstand zu bringen", heißt es bei der Polizei. Der Moosburger selbst blieb unverletzt, aber am Wagen entstanden 2000 Euro Schaden.

Die Polizei ermittelt wegen "Gefährdung der körperlichen Sicherheit". Laufend werden Fälle bekannt, wo Radmuttern an Autos gelockert wurden. Mehrfach sprangen deshalb auch Räder von den Achsen. Bekannte Fälle gibt es 2009 in Gnesau, 2013 in Oberlienz und Ruden, wo es einen Reisebus betraf. 2015 in Dölsach , 2016 in Paternion, wo sich ein VW Käfer überschlug, und Stockenboi.

Hannes Wallner, Kärntner Krone