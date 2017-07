Produktionshalle ging in Flammen und Qualm auf

"Gefahr bestand nur kurzzeitig, weil nicht klar war, welche Gase bei dem Brand in die Luft gelangt waren", erklärt Bezirkshauptmann Gert- Andre Klösch aus Völkermarkt. Sachverständige prüften mit Messgeräten die Luftbelastung in der Umgebung.

Der Brand war in einer Aufbereitungshalle für Kunststoffe, in einem Extruder, ausgebrochen: "Mit dem Gerät werden Kunststoffe in Fertiggranulat umgewandelt. Ich und ein Mitarbeiter haben den Brand entdeckt", so der stellvertretende Betriebsleiter Klaus Starc.

Auch für die zehn angerückten Feuerwehren war es kein alltäglicher Einsatz. "Das Vorgehen war nicht leicht. Die dichten schwarzen Rauchgase standen kurz vor der Durchzündung", so Einsatzleiter Rahman Ikanovic, von der Feuerwehr Völkermarkt.