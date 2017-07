Planet Lollipop wartet!

Das Atrio in Villach eröffnet am Freitag die herrliche Kindererlebniswelt Planet Lollipop und die "Krone" lädt 50 Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren für Mittwoch, 5. Juli, zum exklusiven Testen dieser Erlebniswelt voller Action und Kreativität ein. Da locken eine Riesenrutsche über zwei Geschoße sowie Krabbelrohre, eine Softball- Area und vieles mehr, das Spaß und Action verspricht.

50 Kinder können am 5. Juli von 15 bis 17 Uhr den Planet Lollipop exklusiv besuchen. Foto: FOTO TSCHANK GMBH

In der Kreativecke kann gebastelt werden oder man verkleidet sich mit phantasievollen Kostümen. In der Chill- out- Zone können Kinder auf Erlebnismöbeln entspannen oder in den Hörmuscheln Märchen und Geschichten lauschen.

Die Kreativecke im Planet Lollipop lädt zum Basteln und Verkleiden ein. Foto: FOTO TSCHANK GMBH

Bestens geschultes Personal sorgt für Sicherheit und Geborgenheit, damit die Eltern in Ruhe einkaufen gehen können.

50 Kinder haben am 5. Juli die Chance, ganz exklusiv alles auszuprobieren.