Pkw- Lenker krachte in Wohnhäuser

Ein alkoholisierter Pkw- Lenker aus Paternion verlor in der Nacht auf Sonntag mitten in seinem Heimatort die Kontrolle über sein Auto, kam von der Fahrbahn der Paternioner Landesstraße ab und krachte gegen ein Wohnhaus. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert, wo es ein weiteres Wohngebäude touchierte. Der Lenker erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Krankenhaus Spittal eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.