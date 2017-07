Pkw gegen Wohnmobil

"Der Pkw wurde durch den Aufprall auf das Dach katapultiert und der Lenker durch die Seitenscheibe auf die Fahrbahn geschleudert. Glücklicherweise wurde er nicht unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde aber schwer verletzt und nach notärztlicher Versorgung ins LKH Villach eingeliefert", berichtet Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach. Ein entgegenkommender Radfahrer (46) aus Wien konnte sich durch einen Sprung in den Graben in letzter Sekunde vor dem Fahrzeug in Sicherheit bringen.

Die 57- jährige Beifahrerin des Wohnmobils aus Schweden wurde leicht verletzt. Die Unfallstelle musste großräumig abgesperrt werden. Im Einsatz standen die FF Drobollach und St. Niklas sowie die Hauptfeuerwache Villach.

Claudia Fischer, Kärntner Krone