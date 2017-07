"Pickerl- Affäre": Land ermittelt

Die Affäre rund um illegale Pickerlüberprüfungen von Privatautos beim Bundesheer schlägt hohe Wellen. Wie berichtet, sollen Soldaten im Heereslogistikzentrum in Klagenfurt während der Dienstzeit und mit Heereseigentum an Privat- Pkw gearbeitet haben. Jetzt ermittelt auch das Amt der Landesregierung in der Causa.