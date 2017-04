Pfeilschnelle Knirpse

Die große Sicherheitsaktion in Kärntens Kindergärten geht heuer bereits ins 4 Jahr. 50 Mädchen und Buben des Villacher Kindergarten Lind waren mit ihren Fahr- und Laufrädern angetreten, um einen Geschicklichkeitsparcours zu bewältigen. "Ganz wichtig ist es dabei, dass die Kinder den Umgang mit dem Fahrrad lernen. So können sie bei Gefahrensituationen richtig und sicher reagieren", erklärt Günther Friesacher, Betriebsleiter des ARBÖ in Kärnten.

Foto: Kronenzeitung

Die Kinder waren vom stürmischen Nordföhn nicht zu bremsen. Unter der Anleitung und Aufsicht von "Tour- Chef" Norbert Steiner haben die Kids Gleichgewichtsgasse, Wippe und andere knifflige Hindernisse bewältigt. "Die 1- 2-3 Challenge ist eine tolle Ergänzung zum Angebot unserer Kindergärten. Den Kindern stehen Laufräder zu Verfügung, damit sie üben können", so Vizebürgermeisterin Petra Oberrauner.

Foto: Kronenzeitung

Und dass sich die Radsicherheitsinitiative bereits über die Grenzen einen Namen gemacht hat, zeigte ein Besuch einer Delegation aus Italien: Vertreter des Automobilclubs Udine waren beim Tour- Start mit dabei.

Katrin Fister, Kärntner Krone