Pfeilschnelle Kindergarten- Knirpse

In die Pedale! Fertig! Los! In Villach ist dieser Tage der Startschuss zu Kärntens größter Radfahrinitiative gefallen. Bei der 1- 2-3 Challenge von ARBÖ, "Kärntner Krone", Land Kärnten, AUVA und Hervis will man den Kids mehr Sicherheit und Geschicklichkeit im Umgang mit dem Rad vermitteln. Heuer macht die Tour an insgesamt 28 Stationen halt.