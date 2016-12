Originaltrikot von Michael Raffl und mehr gewinnen

Es war Jänner 2014, als die Adoptiveltern des kleinen Noah (siehe Foto unten) eine große Entscheidung getroffen haben: Sie haben den neugeborenen Buben bei sich behalten, obwohl sich herausgestellt hatte, dass er an Muskelhypotonie leidet.

Diese Ganzkörpererkrankung macht es dem Kleinen unmöglich, ein "normales" Leben zu führen.



Die "Krone"- Leserfamilie hilft daher zusammen, um die Unterkärntner Familie bei den Kosten für den behindertengerechten Hausumbau zu unterstützen.



Seit Wochen wird daher in "Teatro's Christkindl" am Klagenfurter Christkindlmarkt im Rahmen einer Tombola für den Buben gesammelt.

Es warten starke Preise, wie:



- Zwei Konzertkarten für Robbie Williams in Klagenfurt,

- 2x2 Karten für Elton John in Klagenfurt

- 2x2 Karten für die Starnacht am Wörthersee

- zwei VIP- Tickets für KAC

- zwei VIP- Tickets für VSV

- zwei VIP- Tickets für WAC,

- ein Eishockeyschläger, der von den Cracks des KAC signiert wurde

- ein Gutschein im Wert von 99 Euro für einen Kurs im Golfclub Klagenfurt- Seltenheim

- ein Gutschein für eine "Hirter"- Bierparty

- ein Wellness- Wochenende im Seepark Hotel in Klagenfurt



...und vieles mehr!



Zur Überraschung gibt es zum Abschluss noch einen tollen Hauptpreis dazu, der von den Mitgliedern des "Beeftisches" aus Villach gesponsert wird: Ein signiertes Originaltrikot vom Kärntner NHL- Crack Michael Raffl.



JEDER KÄRNTNER KANN NOCH GEWINNEN!



Um drei Euro pro Stück kann man sich am Freitagvormittag in "Teatro's Christkindl" am Neuen Platz in Klagenfurt noch die letzten Lose sichern, ehe um 12.30 Uhr die Verlosung auf der Bühne beginnt.



Helfen können Sie auch mit Ihrer Spende unter "Noah" auf das Konto von "Krone Leser helfen".

RBB Klagenfurt

IBAN: AT92 3935 8000 0191 9000



Im Namen von Noah ein HERZLICHES DANKESCHÖN!