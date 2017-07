Opa hielt Granate in der Hand

Der erste Urlaubstag am Keutschacher See hätte für eine steirische Familie fatal ausgehen können. Ein Großvater wühlt im Schlamm, um seine neun Monate alte Enkeltochter, die mit ihrem Vater am Wasser sitzt, zum Lachen zu bringen. Plötzlich hält er anstelle einer Muschel eine Granate in der Hand . . .