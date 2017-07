Olympisches Feuer ist entzündet

Mehr als 3200 Feuerwehrsportler und Nachwuchsflorianis aus 28 Nationen nehmen an den Bewerben teil. In den Sportdisziplinen gab es bereits die ersten Medaillen- Entscheidungen. Es standen die 100 Meter Hindernisläufe der Männer (Freiwillige Feuerwehren und Berufsfeuerwehr) und Frauen auf dem Programm. In allen Kategorien konnten sich Athleten aus Tschechien den Sieg sichern.

Die Medaillen wurden im Rahmen der Eröffnungsfeier übergeben. Bei dem stimmungsvollen Akt haben alle Teilnehmer Aufstellung genommen und die olympische Fackel wurde von Ex- Skirennläufer Fritz Strobl und Helmut Wigisser - der Völkermarkter sitzt nach einem Unfall bei einer Feuerwehrübung im Rollstuhl - ins Stadion gebracht. Sie entzündeten dann auch das Feuer.

​Katrin Fister, Kärntner Krone