Neuer Chef für den Flughafen

Bei der Suche nach einem neuen Geschäftsführer für den Klagenfurter Flughafen hat das Land einen großen Coup gelandet: Wie ein internes Schreiben bestätigt, wird Michael Kunz, Vizepräsident in der "Fraport AG", mit 1. September Max Schintlmeister ablösen. Will auch der Milliardenkonzern in Klagenfurt einsteigen?