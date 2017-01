Neue Strukturen: Bundesheer rüstet in Kärnten auf

Das Aufrüsten beim Bundesheer bringt Kärnten 2017 neue Strukturen und Jobs. "Das Militärkommando in Kärnten wird im Zuge der Reform massiv gestärkt", erklärt Militärkommandant Walter Gitschthaler.

Das Jägerbataillon 26 (500 Soldaten) wurde bereits dem Kärntner Kommando übergeben, auch das Miliz- Bataillon (800 Mann) untersteht seit kurzem der Kärntner Verantwortung.

Bis 2020 sollen insgesamt 500 neue Arbeitsplätze besetzt werden. In einem ersten Schritt entstehen ab diesem Monat 80 Jobs mit einer Militärstreifen- Kompanie in der Windisch- Kaserne. Auch mit dem militärischen Servicecenter, das für die Bausubstanz- Erhaltung verantwortlich ist, wandern 35 Arbeitsplätze nach Kärnten. Gitschthaler: "Unsere Prioritäten 2017 liegen in der Personalgewinnung und der Weiterführung der Unterstützung der Polizei an unserer Südgrenze. Auch die Bewältigung von Naturkatastrophen ist ein sehr wichtiger Punkt in diesem Jahr."

Für die Grenzüberwachung und den Kampf gegen die Naturgewalten soll auch die Ausrüstung verbessert werden. Nachdem der Heeres- Hubschrauber den Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen ist, wird die "Alouette III" jetzt wieder in Klagenfurt stationiert. "Ab Februar oder März könnte der Hubschrauber bereits wieder zurückkehren", heißt es.

Neu angeschafft werden für die Soldaten Splitterschutzwesten und Helme. Profitieren sollen Kärntner Einheiten auch von der Erneuerung des Fuhrparks.

Bereits in Planung ist der Neubau bei der Hensel- Kaserne in Villach. Die Goinger- Kaserne in Bleiburg bleibe fix geöffnet, heißt es.

Thomas Leitner, Kärntner Krone