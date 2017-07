Nächster Bankomat- Coup in Kärnten

Lange hat der jüngste Einbruch nicht gedauert: In der Nacht auf Samstag verschafften sich drei Unbekannte mit weißen Overalls den Zugang zum Foyer der Raika- Filiale, knackten den Geldautomaten und flüchteten mit den Geldkassetten. "Viel Technik haben die Täter diesmal nicht verwendet. Der Automat wurde ganz normal mit einem Brecheisen aufgebrochen", so Chefermittler Christian Martinz vom Landeskriminalamt. Wie schon beim Raub in Treffen, verwischten die Täter ihre Spuren, indem sie einen Pulverlöscher im Foyer versprühten. Im Gegensatz zu den vergangen Coups gab es am Samstag allerdings eine Festnahme. "Bei einer Routinekontrolle ist ein Autolenker einer Streife davongerast. Das Fluchtfahrzeug wurde in einer Wohnsiedlung in Mallnitz sichergestellt", so Martinz weiter: "Der mutmaßliche Lenker wurde festgenommen. Ein Diensthundeführer konnte den Mann aufstöbern. Am Auto waren moldawische Kennzeichen montiert." Der Verdächtige wurde noch am gleichen Tag nach Klagenfurt zur Einvernahme gebracht. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Eine weitere Spur der Ermittler führt nach Salzburg. Einer der Fahrzeuginsassen dürfte sich mit der Bahn in die Mozartstadt abgesetzt haben.

Erst vor etwa sechs Monaten war die Bankfiliale in Lieserhofen von einem mittlerweile inhaftierten 24- jährigen Polen überfallen worden.

Christian Spitzer, Kärntner Krone