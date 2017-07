Nach tödlichem Unfall: Ruf nach Tempo- Limit

"In den vergangenen drei Jahren krachten bereits zwei Pkw in mein Wirtschaftsgebäude, das unmittelbar neben der Grutschner Landesstraße steht", so ein Anrainer, dessen Wirtschaft genau in jenem kurvenreichen Teilstück der Straße liegt, wo Mittwoch ein Kleinbus mit fünf Arbeitern von der Straße abkam und 50 Meter abstürzte. Ein Steirer wurde dabei getötet.

Da dort 100 Stundenkilometer gesetzlich erlaubt sind, stellte die Gemeinde St. Paul im Lavanttal bereits 2015 einen Antrag, die Geschwindigkeit auf 50 km/h herabzusetzen, um die Gefahrenstelle entschärfen zu können.

Der Antrag wurde jedoch abgewiesen: "Der Sachverständige hielt eine Reduktion nicht für sinnvoll, da durch die Straßenverhältnisse innerhalb dieses Teilstückes ohnedies keine höhere Geschwindigkeit möglich ist", so Albert Kreiner, Leiter der Infrastrukturabteilung: "Der gefährliche Abschnitt wurde jedoch sehr wohl als kurvenreich gekennzeichnet."

Alexander Schwab, Kärntner Krone