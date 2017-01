Nach Sturz fast erfroren: Passant holte Hilfe

Mehrere Schutzengel hatte ein Rosentaler, nachdem er Freitag früh auf dem Heimweg in Köttmannsdorf 100 Meter in eine Schlucht gestürzt war. Der verletzte 20- Jährige musste vier Stunden bei Eiseskälte knapp oberhalb des Steilufers am Drau- Stausee auf Hilfe warten, ehe ein Passant seine Schreie hörte.