Nach der U- Haft weiter gedealt!

Ein ganzes Jahr lang hat der Grafensteiner - der noch zu Hause bei seinen Eltern wohnt - mit Heroin und Marihuana gedealt. "Das Suchtgift hat er von uns bekannten Personen gekauft", heißt es bei der Polizei.

Die Ermittler können dem jungen Mann nachweisen, dass er 50 der 230 Gramm Heroin gewinnbringend an eine noch nicht gänzlich bekannte Anzahl von Abnehmern weiterverkauft hat. Was etwa 150 bis 200 Tagesrationen sind. Der 18- Jährige dürfte bereits länger im Visier der Suchtgift- Ermittler gestanden sein und soll bereits im Frühjahr in U- Haft gewesen sein. Doch als er nach zwei Wochen hinter Gittern wieder frei kam, dealte er scheinbar munter weiter. Bei einer Hausdurchsuchung konnte außerdem ein Revolver samt 47 Stück Munition sichergestellt werden; die Waffe hatte er laut eigenen Angaben in einem Wald gefunden und trotz seines behördlichen Waffenverbotes behalten. Der 18- Jährige wurde laut Polizei ins Polizeianhaltezentrum nach Klagenfurt gebracht und wird nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft angezeigt.