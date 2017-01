Mülleimer gesprengt

Ein lauter Knall ließ Dienstagnacht in der Villacher Innenstadt Fensterscheiben zittern und Anrainer aufschrecken. Der Grund dafür: Unbekannte hatten gegen 22 Uhr einen Böller gezündet und in einen Müllkübel aus Metall geworfen, den es daraufhin in tausend Teile zerfetzte. "Der Vorfall ereignete sich in der Freihausgasse, in der Nähe des Parkhotels. Zum Glück waren um diese Uhrzeit nicht noch mehr Personen im Umkreis der Detonation", so ein Villacher Polizist.

Die herumfliegenden Trümmer trafen das Taxi eines 23- jährigen Angestellten und einen Radfahrer (24) am Oberkörper. Verletzt wurde niemand, es entstand aber erheblicher Sachschaden.

Redaktion krone.at