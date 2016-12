"Mr. Skyball" Adrian Carambula liebt Kärnten

Hoher Besuch in der Beachhalle des Sportparks Klagenfurt. Der italienische Topspieler Adrian Carambula - der wegen seinem hohen Service "Mr. Skyball" genannt wird - trainierte vor Weihnachten mit Lokalmatador Xandi Huber und dessen Cousin Simon Frühbauer. "Wir können voneinander lernen, weil wir ja ähnliche Spielertypen sind", sagt der 1,79 m große Huber, der sich wie Carambula (1,82 m) auf Shots spezialisiert hat. Hubers Neo- Partner Lorenz Petutschnig ist nach der Schulter- Operation am Weg der Besserung. Im Jänner steigt er wieder voll ins Training ein.

Carambula kickte früher mit Luis Suárez

Aber Carambula ist eigentlich wegen der Liebe hier. Der 28- Jährige ist mit der Vize- Miss Kärnten von 2015 - Julia Zwipp aus Ebenthal - liiert. "Wir haben uns bei der EM 2015 in Klagenfurt kennegelernt und sind schon länger zusammen. Sonst treffen wir uns meist bei mir in Rom", verrät Adrian, der ursprünglich aus Uruguay kommt, in der Jugend sechs Jahre lang mit Barça- Star Luis Suárez gekickt hat.

Die Feiertage verbrachte das Paar in Berlin - von 29. Dezember bis zum Trainingsstart der Italiener am 5. Jänner ist Carambula wieder hier. "Ich trainiere weiter mit Xandi. Ich habe vor, körperlich endlich in Topform zu kommen. Bisher hat mein Talent gereicht - jetzt will ich aber mehr."