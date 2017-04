Mit Rauch und Kerzen kämpften Bauern gegen Frost

Mit 15 Helfern hat sich Obstbauer Diemar Kainz in Gemmersdorf im Lavanttal die Nacht um die Ohren geschlagen. "Wir haben auf zehn Hektar aktive Frostabwehr betrieben. Die Temperatur ist auf minus sechs Grad gesunken. Mit dem Räuchern konnten wir sie wohl um etwa vier Grad anheben. Was es gebracht hat, können wir aber erst in einigen Tagen sagen", so Kainz.