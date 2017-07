Mit Motorrad gegen Zaun: tot

Tödlich endete ein Motorrad- Unfall Samstagmittag auf der Maltagrabenstraße in Malta: Ein 42- jähriger Tscheche geriet während der Fahrt in Richtung Kölnbreinsperre in einer scharfen Linkskurve ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Holzzaun. Dabei wurde er vom Motorrad mehrere Meter auf eine Wiese geschleudert. Beim Sturz erlitt der Mann tödliche Kopfverletzungen und einen Genickbruch. Er verstarb an der Unfallstelle.