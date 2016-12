Mit 101 km/h im Ortsgebiet unterwegs

Beamte der Krumpendorfer Polizei hatten den Klagenfurter Montagmittag mit 101 Stundenkilometer "geblitzt". Sofort machten sie sich an die "Verfolgung" des rasenden Paketzustellers. Der junge Mann konnte in Pörtschach angehalten werden. Den Polizisten erzählte er bei der Kontrolle, dass er nicht gemerkt hätte, dass er so schnell unterwegs gewesen war, weil das Auto so leise sei. Seinen Führerschein - er besitzt die Lenkerberechtigung erst knapp ein halbes Jahr - ist er damit schon wieder los!

Redaktion krone.at