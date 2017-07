Mädchen heuert Schläger im Netz an

Seit Mai saß eine 14- jährige Schülerin aus Klagenfurt in U- Haft, weil sie auf Facebook zu einer Attacke gegen einen ihrer Mitschüler (15) aufgerufen hatte - mit Erfolg. Am Montag musste sich das Mädchen am Landesgericht wegen gefährlicher Drohung verantworten. Das Urteil: drei Monate bedingte Haft; rechtskräftig.