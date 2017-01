Lkw- Lenker stoppen Geisterfahrer auf "Süd"

Die beiden Lkw- Lenker - sie sind seit drei Jahren Kollegen bei Transporte Zotter in der Steiermark - waren am Freitagabend gerade auf der Südautobahn im Bezirk Baden auf dem Heimweg in Richtung Kärnten unterwegs. "Wir haben miteinander telefoniert, als ich die Geisterfahrerwarnung hörte", erzählt Brunner. "Ich habe zuerst gemeint, dass es sich um eine Meldung aus dem Burgenland handelt. Dann habe ich aber schon zwei Lichter auf mich zukommen sehen", so Egger.

Gemeinsam beschließen die beiden, die Fahrbahn abzusperren. Mit ihren Schwerfahrzeugen fahren sie nebeneinander her und verlangsamen das Tempo. "Der Lenker des Mercedes ist zum Glück aber recht langsam daher gekommen. Er hatte schon vorher einen Unfall gebaut", schildert Brunner. Der Geisterfahrer war seitlich mit dem Wagen eines 66- jährigen Mannes kollidiert. Der Lenker blieb zum Glück unverletzt.

Das Duo blockierte mit ihren Schwerfahrzeugen die Autobahn. Der Geisterfahrer musste stehen bleiben Foto: Einsatzdoku Lechner

Nachdem der Geisterfahrer vor den beiden Lkw angehalten hat, springt er aus seinem Auto und versucht, zu Fuß über die Autobahn zu flüchten. "Ich bin aus meinem Lkw gesprungen und habe ihn festgehalten", schildert Brunner. Gemeinsam warten die Kärntner, bis die Polizei eintrifft.

Weil der Mann einen verwirrten Eindruck machte, wurde er in die psychiatrische Abteilung des Krankenhaus Baden eingeliefert.