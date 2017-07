LiZZA, die coole Socke

Als die erste "Starnacht" über dem Bildschirm flimmerte, war sie gerade einmal zwei Jahre alt, heute steht sie mit Großen der Musikszene auf der Bühne - LiZZA. "Es ist eine Ehre für mich, dabei sein zu dürfen. Nervös bin ich aber nicht", so die gebürtige Villacherin, die mit Skikaiser Franz Klammer über ein paar Ecken verwandt ist. Ariola- Chef Peter Schilling: "Sie ist eine coole Socke, wie alle Kärntner halt."

Ihren Urlaub heuer daheim verbringen wird Anita Hofmann. "Ich will mich mit Freunden treffen und einem Bekannten beim Hausbau helfen. Ich bin ja schon ein richtiger Handwerker und kann mit Bohrmaschine und Spachtel gut umgehen", so die dunkelhaarige Hälfte der Hofmann- Schwestern. Ein paar Tage Urlaub an die "Starnacht" anhängen will Andrea Berg, weshalb die Schlagerkönigin nicht im "Starnacht"- Hotel, sondern samt Familie in Velden nächtigt. Heute folgt die TV- Liveshow, Stehplatzkarten an der Abendkasse.

Wilfried Krierer, Kärntner Krone