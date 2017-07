Live- Übertragung aus dem Rathaus

49.000 Euro investierte die Stadt ins neue Übertragungssystem. "Eine Investition, die Sinn macht, da wir dadurch mehr Transparenz und Bürgernähe bieten können", sagt Bürgermeisterin Maria- Luise Mathiaschitz.

Durch das bedienungsfreundliche System "UCVIS" (User Cloud Video Information System) werden ab Herbst nämlich Magistratsmitarbeiter selbst in der Lage sein, Gemeinderatssitzungen live zu übertragen sowie sämtliche Beiträge zu archivieren. Und genau in der Archivfunktion soll auch die Stärke liegen. "Da einzelne Tagesordnungspunkte mit den Debattenbeiträgen verlinkt sind, kann man gezielt Wortmeldungen finden sowie über alle Medienkanäle teilen", so Daniel Brandstätter von Uppercut: "Live- Stream und Mediathek funktionieren übrigens auf Smartphones und PC."

Alexander Schwab, Kärntner Krone