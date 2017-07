Lenker bei Busunfall im Granitztal getötet

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Kleinbus kam es Mittwochnachmittag in Grutschen im Granitztal: Im Fahrzeug befanden sich fünf Arbeiter (drei Steirer, zwei Bosnier) der Arge Tunnelkette Granitztal. In einer Kurve verlor der Lenker, ein 40- jähriger Steirer, die Kontrolle über den Kleinbus, der dabei von der Fahrbahn abkam und rund 50 Meter abstürzte. Der Lenker erlitt dabei tödliche Verletzungen und verstarb noch am Unfallort. Die anderen Insassen wurden mit schweren Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser transportiert.