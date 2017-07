Landeshauptmann holt Fischer ins Trockene

In der Posse um einen Wetterschutz für Fischer in Kärnten will Landeshauptmann Peter Kaiser einen Schlussstrich ziehen! Wie berichtet, hagelt es immer wieder Strafen gegen Petrijünger, die bei Nacht unter ihren Unterständen am Wasser ihrem Hobby nachgehen. Jetzt will der Landeshauptmann durchgreifen.