"Krone" verlost Tickets für Schlager- Events

Schlagerfans, aufgepasst! Kommenden Samstag spielt es sich in Kärnten richtig ab: Beim "Musi am See"- Festival am Längsee werden unter anderen Gottfried Würcher vom Nockalm Quintett sowie Meilenstein Herzen der Fans höher schlagen lassen. Und unter dem Wildensteiner Wasserfall in Gallizien wird Marc Pircher für beste Stimmung mitten in der Natur sorgen. Für beide Events verlost die "Krone" noch Tickets!