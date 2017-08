Kripo ermittelt nach Brand in Villacher Reiterhof

Gemeinsam mit weiteren Freiwilligen Feuerwehren musste die HFW Villach in den vergangenen Tagen gleich zu zwei Großbränden ausrücken: Sonntag stand ein Reiterhof in Goritschach in Flammen - wie durch ein Wunder konnten alle Pferde noch rechtzeitig gerettet werden. Zwei Tage später rückten die Einsatzkräfte zu einem Wohnmobil- Brand in den Stadtteil Obere Fellach aus, wo sie in letzter Minute eine Gasexplosion verhinderten.

Im lichterloh brennenden Wohnmobil befanden sich zwei Gasflaschen. Foto: HFW Villach

Da beide Brandursachen anfangs völlig unklar waren, schlossen die Ermittler sogar Zusammenhänge zwischen den beiden Vorfällen nicht aus.

"Mittlerweile konnten wir die Ursache für den Wohnmobil- Brand jedoch klären. Ein technisches Gebrechen im Kühlschrank löste das Feuer aus", so Erwin Kopeinig von der Polizei Villach.

Beim Reiterhof scheint alles jedoch auf eine Brandstiftung hinzudeuten. Kripo- Chef Gottlieb Türk: "Wir gehen von einer subjektiven Brandursache aus. Das heißt, der Brand wurde entweder durch Fahrlässigkeit oder vorsätzlich ausgelöst. Daher wird nun gegen eine unbekannte Person ermittelt."

Alexander Schwab, Kärntner Krone