Koch (22) feuerte mit dem Revolver

Turbulente Szenen haben sich in der Nacht auf Freitag in Villach abgespielt: Im Zuge eines Streits bei einem Innenstadtlokal zückte ein 22 Jahre alter Mann plötzlich einen Schreckschussrevolver und gab damit einen Schuss in die Luft ab. Danach soll er noch mehrere Gäste bedroht haben, ehe er in einem Taxi heimfuhr.