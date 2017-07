Kleine Radtour zur Begrüßung

Die "Füchse" sind da! Der größte Teil des Premier- League- Klubs Leicester City landete am Sonntag um 17.30 Uhr in Klagenfurt. Darunter auch Stürmer- Star Jamie Vardy und der Österreicher Christian Fuchs, der ja - nach 2012 und 2013 mit Schalke 04 - schon zum dritten Mal im Sommer in Kärnten schwitzt.

Vom Flugzeug ging’s direkt in den Bus, der den Sensationsmeister von 2016 gleich ins noble Schlosshotel nach Velden chauffierte. Gleich nach der Ankunft stieg die ganze Mannschaft aufs Fahrrad, machte eine Spritztour durch den Ort, inspizierte dabei auch den Platz in der Waldarena.

Die Engländer bleiben bis Freitag in Kärnten. Täglich sind zwei Trainingseinheiten geplant, ein Testmatch wollte Coach Craig Shakespeare bislang nicht. "Es ist unser erstes Camp, jetzt haben andere Dinge Priorität."

Shakespeare war im Mai höchstpersönlich vor Ort, um sich alles anzuschauen. "Er war total normal, ohne Starallüren. Es gibt auch keinerlei Sonderwünsche", sagt SLFC- Mann Marko Loibnegger. "Der Trainer teilte uns sogar mit, dass alle Trainings für die Fans öffentlich zugänglich sind. Leicester sei auch dank der Fans vor zwei Jahren Meister geworden, sie gehören einfach dazu."

Albert Kurka, Kärntner Krone