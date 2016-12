Klagenfurterin erfand brutale Messerattacke

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den vermeintlichen Tätern wurde von der Polzei eingeleitet. "Drei Männer hätten an der Haustür geläutet und sich als Postler ausgegeben. Nachdem sie die Tür geöffnet habe, hätte sie einer der maskierten Männer geschlagen und ihr ein Messer an den Hals gehalten", so ein Polizist. Die zwei weiteren Täter hätten derweil das Geld aus dem Schlafzimmer gestohlen. Bei einer zweiten Einvernahme gestand die Studentin, den Raub erfunden zu haben. Die Frau wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Redaktion krone.at