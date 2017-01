Klagenfurterin (69) sucht ihre Schutzengel

Nach ihrem Unfall am 12. Dezember am Neuen Platz in Klagenfurt kann eine Pensionistin inzwischen allmählich wieder den Tag genießen: Die Klagenfurterin war damals, wie berichtet, vor dem Hotel Porcia von einem Auto erfasst worden. Zwei junge Passanten, ein Mann und eine Frau, waren sofort zur Stelle und kümmerten sich um die Verletzte. Diese sucht jetzt ihre Helfer.