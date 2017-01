Klagenfurt braucht Bus- Umsteigestelle

Die Eröffnung von "The Holly" und die damit verbundene Diskussion um die Gestaltung der Umgebung haben einen wahren Ideenboom um den sonst von den Klagenfurter Stadtpolitikern eher vernachlässigten Platz ausgelöst.

Die Busfahrer sollten ihre Pausen an der Peripherie abhalten, heißt es. Die Busse könnten in den Bahnhofsbereich verlegt werden. Markus Lampersberger vom Verein "fahrgast" gibt zu bedenken: "Eine Übersiedelung oder Abschaffung wäre ohne ein gut ausgeklügeltes Konzept fatal. Beim derzeitigen Konzept brauchen wir einen zentralen Umsteigeplatz. Sollen sich die Stadtbusse am Bahnhof mit den anderen die Haltestellen teilen?"

Serina Babka, Kärntner Krone