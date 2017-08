Kilometer langer Stau vor Karawankentunnel

Viel Geduld brauchten Urlauber am Samstag auf den Weg in den Süden: Vor dem Karawankentunnel reichte die Blechkolonne neun Kilometer zurück. Auch bei der Einreise nach Österreich gab es vor dem Grenztunnel Verzögerungen. Gestaut hat es sich auch auf der Tauernautobahn bei Villach. Vor dem Oswaldibergtunnel wurde die anrollende Reisewelle blockweise abgefertigt. Am frühen Nachmittag beruhigte sich die Verkehrslage.