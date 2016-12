Keine Knallerei zu Silvester?

Nachdem bereits in weiten Teilen Kärntens offene Feuer in Wäldern und waldnahen Flächen verboten wurden, sollen nun auch noch Raketen zu Silvester verboten werden.

In Villach und Spittal ist das Abfeuern von pyrotechnischen Gegenständen bereits verboten. Kommende Woche soll auch in Klagenfurt entschieden werden, ob die traditionelle Knallerei zum Jahreswechsel erlaubt sein wird oder nicht. "Dabei geht es vor allem um Brandgefahr und Feinstaubwerte. Wir beobachten die Wetterentwicklung und werden dann mit dem Berufswehrkommandanten und in Abstimmung mit den Bezirksstädten über ein Verbot entscheiden", sagt Stadtchefin Maria- Luise Mathiaschitz.