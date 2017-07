Kanu- Kumpels jubeln über Gold und Silber

Großartig! Nur drei Tage nach seinem 18. Geburtstag krönte sich das Maria Saaler Kanu- Talent Felix Oschmautz in Bratislava zum Junioren- Weltmeister im Kajak- Slalom. "Ich bin überglücklich, der Lauf ist mir echt toll gelungen." Happy war auch der Glanegger Mario Leitner mit U 23- Silber - am Sonntag treten die beiden im Teambewerb gemeinsam an.