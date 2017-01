Kärntner sitzen am Flughafen in Istanbul fest

Mehr als ein Meter Schnee in der türkischen Metropole! Was sich die Wintersportler bei uns wünschen, lähmt den Flugverkehr in Istanbul komplett.

Mitten in dem Chaos fanden sich auch Caroline Weberhofer, die in Klagenfurt ein Film- , Kommunikation- und PR- Unternehmen führt, und deren Tochter wieder: Seit Sonntagabend waren der Flughafen, das Café Nero, die Terminals ihr ungemütliches Quartier. Stundenlang standen sie in Schlangen an, wie die Klagenfurter in auf ihrer Facebook- Seite berichtet: "hundertmal hin- und hergeschickt, Visa für Türkei für nix und wieder nix gekauft, weil unser Gepäck angeblich draußen abzuholen ist."

Flüge nach Wien, so die Auskunft Sonntagabend, sollte es erst wieder ab Donnerstag geben. Mit hunderten verzweifelten Passagieren mussten die beiden die Nacht am Flughafen Atatürk verbringen, viele schliefen auf dem Boden, einige auf den etwas wärmeren Gepäckbändern.

Tagsüber heißt es wieder anstellen, warten, Tickets kaufen - für irgendeinen Flug, egal wohin, Hauptsache weg aus Istanbul, weg aus dem Chaos. Dienstagabend zeichnet sich die lang ersehnte Rettung ab: "Bukarest. Endlich. Wien, wir kommen! Der Alptraum hat bald ein Ende" postet Weberhofer.

Christina Kogler, Kärntner Krone