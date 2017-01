Kärntner Lkw- Fahrer bei Unfall getötet

Jede Hilfe kam für einen Lkw- Lenker aus Eisentratten zu spät: Der 55- Jährige war am Dienstagnachmittag auf der Semmering Schnellstraße in Bruck/Mur (Steiermark) in Richtung Kapfenberg unterwegs, als das Schwerfahrzeug die Leitschiene durchbrach und umstürzte. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Lenkers feststellen.