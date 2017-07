Kärntner holten zwei Goldene

Spannender hätte das Prestigeduell der Feuerwehren Töplitsch und Puch, beide aus der Gemeinde Weißenstein, wohl nicht sein können. Die beiden Lokalmatadore lieferten sich beim traditionellen Löschangriff am Finaltag, angetrieben von den jubelnden heimischen und internationalen Fans, einen echten Hundertstel- Krimi. Jeder Handgriff, jede kleinste Bewegung die in den unzähligen Trainingsstunden geübt wurde, saß. Nach der ersten offiziellen Zeitmessung konnten sich die Töplitscher mit einer Löschangriffszeit von 33,89 Sekunden um drei Hundertstelsekunden vor die Mannschaft aus Puch setzen. Beim Staffellauf fiel dann die endgültige Entscheidung im internen Duell. Die Truppe aus Töplitsch hatte die schnelleren Beine und konnte den Vorsprung nochmals ausbauen. Aufgrund des Reglements und der Punktewertung, durften aber beide Mannschaften am Ende des Tages über die Olympia- Goldmedaille jubeln. "Alles lief optimal. Null Fehler beim Angriff und beim anschließenden Staffellauf waren der Schlüssel zum Erfolg", freut sich Helmut Petschar mit seiner Mannschaft.

Parallel dazu lieferten sich Sportwettkämpfer am Gelände des Parkhotels eine Kletterschlacht. Flink wie Wiesel erklommen die schwindelfreien Athleten mit der vier Meter langen Hakenleiter den 10,85 Meter hohen, dreistöckigen Turm. Nach den letzten Entscheidungen verflog dann die Anspannung, und alle Teilnehmer feierten bei der Abschlusszeremonie im Stadion bis in die Nacht.

Heute, Sonntag, zeigt ServusTV ab 17 Uhr in "Villach brennt - die Weltmeisterschaft der Feuerwehren" nochmals alle Höhepunkte der Wettkampfwoche. Fünf Kilometer Kabel, zehn Tonnen Equipment, sieben Kameras und 49 Monitore im Übertragungswagen waren nötig, um die spektakulären Bilder einzufangen.

Christian Spitzer, Kärntner Krone