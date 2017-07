Kärntner Baubranche boomt

Der Auftragsmotor in der Kärntner Bauwirtschaft läuft derzeit auf Hochtouren: Bereits im Frühjahr gab es plus 12,2 Prozent beim Produktionswert, plus acht Prozent bei den Aufträgen, sogar plus 59,5 Prozent bei den vorbereitenden Baustellenarbeiten. Insgesamt kann die Branche Aufträge im Wert von rund 557 Millionen Euro vorweisen. Und das alles nicht durch die öffentliche Hand. Erstmals seit der Wirtschafts- und Hypo- Krise kommen mehr als die Hälfte der Bauprojekte wieder aus dem privaten Sektor. "Diese neue Investitionsfreudigkeit spiegelt den Konjunkturaufschwung wider", heißt es beim Land.

"Diese Zahlen sind keine Momentaufnahmen, sondern ein positiver Trend", sind Landeshauptmann Peter Kaiser und Arbeitsmarktreferentin Gaby Schaunig erleichtert darüber, dass die Talsohle in der Kärntner Wirtschaft durchschritten scheint.